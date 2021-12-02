Также впервые в истории НАЭК "Энергоатом" работает 14-ю энергоблоками из имеющихся 15-ти.

Запорожская атомная электростанция впервые в истории несет нагрузку, равную 100% от установленной мощности и составляет 6040 МВт.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

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Отмечается, что после подключения 30 ноября в 12:24 энергоблока №2 ЗАЭС к сети крупнейшая атомная электростанция в Европе – Запорожская – работает всеми шестью энергоблоками.

"Впервые в истории Запорожская АЭС выдает исторический максимум электроэнергии для нужд населения и промышленности Украины. Это выдающееся событие!"- цитирует пресс-служба врио генерального директора Запорожской АЭС Дмитрия Вербицкого.

Теперь шесть энергоблоков ЗАЭС работают без каких-либо сетевых ограничений, производя дополнительно более 17 млн кВт-ч электроэнергии ежедневно.

При этом руководитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что впервые в истории НАЭК работает 14-ю энергоблоками из имеющихся 15-ти.

В конце января 2022 года планируют подключить к энергосистеме пятнадцатый энергоблок (РАЭС-4) после перегрузки топлива и проведения подготовительных работ к выгрузке отработанного топлива на Центральное хранилище ОЯТ.

Отопительный сезон:

НАЭК "Энергоатом" планировал проходить отопительный сезон с подключенными 14-ю атомными энергоблоками из 15-ти.

22 ноября министр энергетики Герман Галущенко заявил, что украинские атомные электростанции в феврале, впервые в истории, будут работать на максимальной мощности - 15 энергоблоками.

26 ноября 2021 года Министерство энергетики утвердило прогнозный баланс электроэнергии на следующий год, который предусматривает увеличение производства электроэнергии на 2,5%.

Автор: Анна Бредихина