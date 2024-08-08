Компании American Club и West of England застраховали суда Gioiosa и Orion I, которые взяли на борт груз от компании "Роснефть".

Группа западных страховщиков обслуживает танкеры, которые используют для перевозки российской сырой нефть, несмотря на введенные санкции. Такие данные приводит Reuters.

В целом это касается пяти страховщиков, в частности, American Club, West of England и норвежской Gard. Они обслуживали 10 танкеров, которые в этом году отправились из России в Азию.

American Club и West of England застраховали два судна – Gioiosa и Orion I. Они совершили подобные рейсы в начале этого года. Согласно представленным данным, оба судна взяли на борт сырую нефть от российской государственной компании "Роснефть".

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Напомним, ограничения, которые ввела "Группа Семи" и ее союзники, позволяют западным страховщикам и судам участвовать в торговле российской нефтью лишь в том случае, если "черное золото" продается по цене ниже 60 долларов за баррель.

Как заявили в American Club, они не имели доступа к данным о цене за нефть во время предоставления услуг для судна Gioiosa.

Москва ищет новые возможности для экспорта нефти

Ранее стало известно, что РФ нашла нового покупателя на свою нефть. Эксперты подсчитали, что в мае российский экспорт "черного золота" в Сингапур достиг самого высокого показателя за этот год. Специалисты ожидают, что эта тенденция сохранится по мере ввода новых мощностей на российских нефтеперерабатывающих заводах.

Также сообщалось, что трейдеры нефти РФ нашли новое место для перевалки в Средиземном море.

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