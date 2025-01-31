За сутки энергетики вернули свет более 23 тыс. семей после вражеских обстрелов, - ДТЭК

В Донецкой области удалось восстановить электроснабжение 3,6 тысяч домов

Вчера энергетики восстановили электричество для более 23 тысяч домов в Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях, которые обесточивались из-за вражеских атак. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что больше всего восстановлений было в Одесской области, которая подверглась очередной вражеской атаке ночью 30 января. Здесь за сутки энергетики вернули свет 18,8 тысяч семей.

В то же время в Донецкой области удалось восстановить электроснабжение 3,6 тысяч домов, обесточенных из-за непрерывных обстрелов региона. Несмотря на постоянную опасность энергетики продолжают восстанавливать свет в прифронтовом регионе, как только это становится возможным и военные дают разрешение на проведение работ.

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Не стихают вражеские удары по Днепропетровщине, особенно по югу области, приближенному к фронту. 30 января энергетики смогли вернули свет в почти 800 домов местных жителей.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, в 2024 году ДТЭК Рината Ахметова инвестировал 4,5 млрд грн в обновление сетей для повышения устойчивости энергосистемы.

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