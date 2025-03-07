За время полномасштабной войны ДТЭК инвестировал в энергетику Украины €1,2 млрд, - The Wall Street Journal

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ДТЭК инвестировал 1,2 млрд евро в энергетику Украины.

Об этом в интервью The Wall Street Journal заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Глава ДТЭК подчеркнул, что привлечение частных инвестиций является важным фактором поддержки энергетической инфраструктуры Украины.

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Тимченко добавил, что Украину нужно сделать привлекательной для инвестиций, потому что присутствие европейских и американских компаний позволит в целом усилить безопасность Украины.

В частности он отметил, что ДТЭК ведет активные переговоры с американскими компаниями о поставках большего количества природного газа.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова договаривается о новых поставках сжиженного газа в Украину.