В Конгрессе США прошли слушания, посвященные санкциям против российской государственной корпорации.

Подкомитет Палаты представителей Конгресса США по вопросам Европы 12 марта провел слушания по санкциям против "Росатома" и прекращению глобальной зависимости ядерной энергетики мира от России, сообщил Комитет по иностранным делам Палаты представителей.

Во время слушаний конгрессмены ознакомились с доказательствами целенаправленных усилий "Росатома", направленных на манипулирование своим доминирующим положением вследствие зависимости стран от российских атомных технологий. Конгрессменам также была предоставлена информация о злоупотреблении компанией своим влиянием, в частности, с целью уклонения от санкций США и поддержки полномасштабного вторжения России в Украину.

На слушаниях была представлена информация о введении законодательства о санкциях, а также заслушано заявление Министра энергетики Украины Германа Галущенко о непосредственном участии и содействии "Росатома" в планировании, подготовке и финансировании вооруженной агрессии России против Украины. В частности, и о непосредственном участии его сотрудников в захвате Чернобыльской и Запорожской АЭС.

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"Росатом" принимал непосредственное участие в планировании, подготовке и финансировании вооруженной агрессии России против Украины", – говорится в заявлении министра энергетики Германа Галущенко на заседании.

Участники слушаний обсудили возможность введения санкций против "Росатома", а также шаги, которые должны быть предприняты США, их союзниками и партнерами, чтобы создать возможности для устранения российского влияния и подрывной деятельности в области гражданской атомной энергетики.

Конгрессмены пришли к согласию, что Соединенные Штаты, союзники и партнеры должны иметь специальную стратегию, чтобы обеспечить бизнес-уверенность, расширить и диверсифицировать цепи поставок в сфере гражданской ядерной энергии и противодействовать деструктивным действиям России, Ирана и других враждебных государств.

Оккупация Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция уже более двух лет находится под оккупацией России. Совет управляющих МАГАТЭ одобрил резолюцию о срочном возвращении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) под полный контроль Украины.

Документ призывает РФ к срочному выводу всего несанкционированного персонала, включая военных, с ЗАЭС и к немедленному возвращению станции под полный контроль компетентных органов Украины.

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