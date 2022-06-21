"Нафтогаз Украины" сможет присоединиться к решению проблем на топливном рынке, отметил председатель его правления.

Из-за массированных обстрелов со стороны российских оккупантов вся нефтеперерабатывающая сфера Украины не работает.

Об этом рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время пресс-конференции.

"Вся нефтепереработка в Украине сейчас из-за массированных атак агрессора не работает, и сложно обеспечивать логистику нефтепродуктов на украинский рынок, из-за чего возникает их дефицит", - отметил он.

Кроме того, Витренко сообщил, при каких условиях "Нафтогаз" сможет приобщиться к решению проблем на рынке горючего.

В Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит горючего на АЗС.

К началу июня ситуация немного улучшилась, ограничения на отпуск горючего смягчили до 20-30 литров в бак.

В апреле в результате авиаударов был уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге (Полтавская обл.), на который приходилось около 40% общих поставок бензина и дизельного топлива. Также россияне разбомбили около 20 нефтебаз.

Напомним, 13 мая правительство приняло решение о передаче более полутора сотен автозаправок сети Glusco, которую связывают с Виктором Медведчуком, в управление "Нафтогаза". По мнению властей это будет способствовать решению дефицита горючего.

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