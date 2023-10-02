Несмотря на то, что в сентябре россияне уже обстреливали энергетику, Украина смогла нарастить продажи электричества заграницу.

В сентябре Украина установила годовой рекорд экспорта электроэнергии в 2023 году-111,1 тыс. МВт-ч, несмотря на то, что Россия уже начала осуществлять попытки ракетных и дроновых атак на энергетическую инфраструктуру.

Как свидетельствуют данные DiXi Group, 60% (66,7 тыс. МВт-ч) поступило в Словакию; 40% (44,4 тыс. МВт-ч) – в Молдову. "Если сравнивать с августом, когда соответствующих поставок было крайне мало, всего 0,2 тыс. МВт-ч, экспорт вырос в 544 раза! Однако по сравнению с прошлогодним сентябрем (419,8 тыс. МВт-ч) – уменьшился почти вчетверо", - отмечают аналитики.

В то же время импорт за прошедший месяц достиг 23,8 тыс. МВт-ч: 77% (18,4 тыс. МВт-ч) поступило из Словакии; 23% (5,4 тыс. МВт-ч) – из Молдовы. Следовательно, экспорт электроэнергии почти в пять раз превзошел импорт в сентябре

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Зато дорогостоящую аварийную помощь в указанный период Украина не привлекала.

Удары по энергоструктуре

Министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что энергосистема будет готова к прохождению зимнего сезона. Галущенко подчеркнул, что в случае отсутствия новых серьезных повреждений из-за обстрелов не планируется вводить ограничения в подаче электроэнергии потребителям.

Утром, 21 сентября, из-за массированной ракетной атаки врага получили повреждения энергетические объекты в Западном и Центральном регионах. Были частично обесточены потребители в Ровенской и Житомирской областях.

В начале сентября российский дрон попал в энергетический объект в Одесской области. Были повреждены линии электропередачи, часть потребителей в городе Килия были без света.

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