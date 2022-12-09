ДТЭК ввел "цветные" графики отключений света. Сначала это коснется киевлян. Уже известно, что новые графики стабилизационных отключений электроэнергии уже ввели в столице.
Пресс-служба компании ДТЭК сообщает в Telegram, что скоро обновленные графики будут введены в Одесской и Днепропетровской областях.
"С сегодняшнего дня в Киеве действуют новые графики стабилизационных отключений. Они разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме, сложившуюся в результате последних террористических обстрелов", - сказано в сообщении.
Графики состоят из трех категорий:
- белый цвет на графике: свет есть и в это время его наличие гарантировано;
- серый цвет на графике: в это время гарантированно не будет света;
- светло-серый цвет на графике: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.
В компании попросили граждан, адресов которых нет в перечне, сообщать об этом через сайт, на странице в Facebook или в колл-центр.
Отключение света в Украине
Как сообщал УНИАН, с начала октября российские оккупанты совершили восемь массированных ракетных атак на энергетические объекты Украины. Известно, что в результате ракетных ударов РФ в Украине было "значительно повреждено" около 50% энергетической инфраструктуры. Еще часть - "полностью разрушена", сообщил вицепремьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.
Сегодня, 9 декабря, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что украинцы этой зимой будут постоянно жить в условиях ограничение потребления электроэнергии. Сейчас ситуация в энергосистеме контролируемая, но сохраняется значительный дефицит мощностей.