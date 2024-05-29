Объединенную энергосистему страны укрепили дополнительные 1000 МВт электроэнергии.

В 15:05 27 мая к украинской энергосети был подключен энергоблок "Энергоатома" мощностью 1000 МВт, сейчас идет набор его мощности. Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Оперативные действия украинских атомщиков позволили завершить планово-предупредительный ремонт на три дня раньше запланированных сроков.

По словам руководителя государственного предприятия Петра Котина, атомщики и в дальнейшем будут прилагать максимальные усилия, чтобы сократить сроки проведения ремонтных работ.

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"В условиях, когда враг уничтожает украинскую энергетическую инфраструктуру, наша задача - держать энергетический фронт", - говорит президент "Энергоатома".

Заметим, что данный блок АЭС стал в этом году уже вторым, на котором были проведены необходимые ремонтные работы. Сейчас идет подготовка к плановым ремонтным роботам еще нескольких блоков.

Такие меры являются критически необходимым условием для обеспечения стабильной и бесперебойной работы всех 9 атомных блоков в течение отопительного сезона.

Атомная энергетика Украины - последние новости

Ранее сообщалось, что специалисты "Энергоатома" начали подготовку по строительству новых энергоблоков на Южно-Украинской АЭС.

По словам Петра Котина, на Южноукраинской атомной электростанции, где сейчас эксплуатируют три энергоблока общей мощностью 3000 МВт, построят два новых энергоблока, используя технологию АР1000 Westinghouse.

Ранее сообщалось, что Украина договорилась с американской компанией Westinghouse о строительстве девяти новых энергоблоков по этой технологии. В апреле на Хмельницкой АЭС заложили первый куб бетона инфраструктуры энергоблока № 5.

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