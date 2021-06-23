Логика решения такова - богатые семьи, у которых много электроприборов, должны платить по реальной стоимости, а бедные смогут воспользоваться субсидией.

В Украине уже с 1 июля пересмотрят тарифы на электроэнергию. По разным оценкам, для тех семей, которые используют много тока цена может увеличиться с 1,68 до 2,5 грн за кВт*час.

Логика решения такова - богатые семьи, у которых много электроприборов, должны платить по реальной стоимости. Действующие цены покрывают транспортировку, а вот на стоимость генерации тока собранных средств катастрофически не хватает.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, украинцы недоплачивают за ток и если бы Кабмин перестал контролировать стоимость, то она бы взлетела с 1,68 до 3,5-3,9 грн за кВт*ч. В таком случае, например, при потреблении 500 кВт*ч в месяц сумма в платежке увеличилась бы с 840 до 1750-1950 грн.

Например, заместитель директора по развитию "Августа" Олег Наумик подсчитал, что себестоимость электроэнергии для конечного потребителя может достигать 3,90 грн за кВт*час. А в Министерстве энергетики добавили: только на то, чтобы уже сгенерированный кВт*ч доставить в квартиру, приходится тратить 1,51 грн. И при тарифе в 1,68 грн на производство электроэнергии остается только 18 коп.

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По данным Минэнерго, в каждом регионе есть своя стоимость производства и доставки "тока". И цена может отличаться почти вдвое. Например:

2,60-2,96 грн за кВт*ч – себестоимость электроэнергии в Киеве и Днепропетровской области;

3,7-4 грн за кВт*ч – себестоимость в Ивано-Франковской и Луганской областях.

Украинцы же платят за "ток" по единому тарифу, размер которого как минимум вдвое ниже реальной стоимости.

Проблемы на рынке электроэнергии остаются, и все они сводятся к одному: украинцы платят меньше себестоимости, тарифы не покрывают расходы даже на топливо. В результате возникла ситуация, когда в цепочке поставок долги накапливаются перед всеми участниками, а сама генерация находится под угрозой.

С действующими тарифами даже если бы украинцы оплатили все платежки, проблемы бы остались. Если ничего не менять, то (данные Минэнерго):

задолженность "гарантированного покупателя" перед "Энергоатомом" составила бы 5-5, 4 млрд грн;

"дыра" из-за низких тарифов для населения составила бы 2,4 млрд грн;

дополнительный дефицит "гарантированного покупателя" составил бы 1,34 млрд.

"Из-за значительных объемов продажи электрической энергии в пределах ПСО по льготной цене предприятие объективно не сможет сбалансировать финансовое состояние, продавая остальные объемы на конкурентных сегментах рынка. Причины очевидны - достаточно низкая цена на рынке электрической энергии в профицитный летний период и особенности остаточного профиля генерации НАЭК "Энергоатом" с преимуществом ночных объемов (после продажи необходимых для населения объемов)", – пояснил бывший и. о. министра энергетики Юрий Бойко. По оценке ведомства, потенциальный дефицит средств предприятия по итогам года составил бы 16 млрд грн.

Наумик считает, что основная проблема – перекрестное субсидирование. Когда государство искусственно занижает общий тариф, а затем вынуждено компенсировать потери либо из бюджета, либо провоцируя подорожание тока для бизнеса. Мол, решать проблему оплаты коммуналки малообеспеченными должен Минсоц с помощью субсидий, а тариф должен соответствовать реальным расходам.

"Основной проблемой в энергетике является перекрестное субсидирование. Министерство энергетики и угольной промышленности не должно решать вопросы социального обеспечения, его основные задачи – энергоносители, энергоинфраструктура, энергобезопасность и доступность", – говорит заместитель директора по развитию "Августа".

"Сейчас существуют отличные и недорогие решения для предоставления льгот и адресных субсидий без больших затрат на администрирование, но это вопрос Минсоцполитики", – говорит Наумик.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что бедных украинцев будут защищать: те, кто тратит до 100 кВт*ч в месяц, будут платить меньше.

"Мы выделяем население, которое потребляет до 100 кВт. На сегодня это около 41% потребителей из 16,9 млн домохозяйств. Проект нового ПСО предусматривает защиту этой категории населения через уменьшение тарифа", - рассказал Галущенко.

Глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры общественного совета при КГГА Олег Попенко такую идею поддерживает. Окончательное решение примет Кабмин, проект соответствующего постановления до сих пор не утвержден.

"Как вы видите, в этом году госпредприятия, связанные с энергетикой, стали убыточными. В бюджете практически нет денег на выплату зеленым инвесторам. Поэтому, я думаю, эти выплаты переложат на плечи потребителей. Сегодня стоимость электроэнергии 1,68 грн за кВт * ч. А по данным Минэнерго, реальная стоимость колеблется от 2,5 до 4 грн за кВт*ч", – говорит Попенко.

По его информации, тариф разделят и он будет зависеть от объемов потребления. Такую же информацию подтвердили и в Кабмине. Есть несколько вариантов подорожания, и все они сходятся к одному: те, кто тратит мало, переплачивать не будут.

По словам Попенко, кВт*ч электроэнергии с 1 июля может подорожать с 1,68 до 2,5 грн. К тому же действовать такая цена будет для тех, кто потребляет свыше 500 кВт*ч в месяц. Другой вариант - цены повысят для всех, кто тратит более 100 кВт*ч электроэнергии. Окончательный проект Кабмин до сих пор не представил.

"Единый, но более высокий тариф для бытовых потребителей поможет избежать махинаций. Вот тут как раз и важна слаженная работа профильных министерств и Кабинета министров в целом", – уверен Наумик.

Уже через неделю украинцам могут показать новые тарифы на электроэнергию. Сдерживать подорожание дальше не удастся. Для этого нет экономической возможности. Те украинцы, которые не имеют возможности платить по новой цене, смогут воспользоваться программами субсидий.

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Автор: Ирина Погорелая