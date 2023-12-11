В нашем государстве возможности электростанций по увеличению производства электроэнергии все еще сильно ограничены, отметил в "Укрэнерго".

Из-за боевых действий, технических причин и непогоды обесточен 491 населенный пункт, в результате ночного обстрела столицы без электроэнергии осталось 120 потребителей, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей. Введение графиков отключений бытовых потребителей не предусматривается", - говорится в сообщении. Впрочем, по данным НЭК "Укрэнерго", сегодня в энергосистеме снова есть дефицит мощностей. Причины - недостаточный объем генерации на фоне высокого уровня потребления в стране.

"Возможности электростанций по увеличению производства электроэнергии все еще сильно ограничены. Сегодня сразу три энергоблока не включились в работу в определенное время из-за продления срока аварийного ремонта. На других блоках теплоэлектростанций продолжаются аварийные и плановые ремонтные работы, а солнечные электростанции не могут работать на максимуме своих возможностей из-за плотной облачности по всей стране", - сообщает энергокомпания.

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По данным "Укрэнерго", потребление превышает прогнозный уровень на 2,2%. Это эквивалентно работе по меньшей мере двух дополнительных блоков тепловых электростанций, мощностей которых пока нет в наличии.

"Для избежания дефицита и поддержания баланса между производством и потреблением в энергосистеме сейчас особенно важно экономно потреблять электроэнергию", - настаивают энергетики.

Для избежания отключений и поддержания баланса в энергосистеме "Укрэнерго" вынуждена привлечь аварийную помощь от Румынии и Польши.

Ракетный удар по Киеву - сегодня это стоит знать

Сегодня в 4 часа утра в Киеве прозвучала серия взрывов, после чего была объявлена воздушная тревога. Утром Воздушные силы сообщили, что около 4 утра 11 декабря российские оккупанты ударили по Киевской области восемью баллистическими ракетами. Удар был нанесен с северного направления, предварительно - из Брянской области РФ.

По данным министра внутренних дел Игоря Клименко, в результате вражеской атаки этой ночью падение обломков зафиксировано в Дарницком районе Киева. По другому адресу взрывной волной повреждены окна частного дома. Выявлено четырех пострадавших.

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