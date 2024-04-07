В то же время энергетикам удалось починить резервную линию питания ЗАЭС.

По состоянию на утро 7 апреля продолжают применяться сетевые ограничения на линиях оператора системы в Харьковской области. В регионе действуют графики отключений, обесточены 410 тысяч абонентов. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Отмечается, что также в результате ночной вражеской атаки было повреждено оборудование одной из высоковольтных подстанций в Харьковской области. Возник пожар, для ликвидации которого привлекались подразделения ГСЧС. Аварийно отключалась высоковольтная воздушная линия – ее включили в работу. В результате обстрелов на Харьковщине отключалась высоковольтная линия облэнерго, обесточивалась подстанция и бытовые потребители.

В Сумской области во время обстрела обесточивалась подстанция, отключались бытовые потребители (все были запитаны по резервной схеме). За прошедшие сутки отключалась одна из высоковольтных воздушных линий в Донецкой области. Утром 7 апреля отключались высоковольтные воздушные линии в Днепропетровской и Николаевской областях. Обе линии включены в работу.

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В целом объединенной энергосистеме Украины дефицита электроэнергии нет. Энергосистема Украины работает стабильно и сбалансировано. Вчера из-за солнечной погоды и соответственно активной выработки электроэнергии СЭС оператор системы передачи ограничивал производство электроэнергии из ВИЭ.

По данным Минэнерго, на текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии – 1179 МВт*ч. Также в небольших объемах экспорт – 115 МВт*ч.

По ситуации на Запорожской АЭС, вчера энергетики отремонтировали и включили в работу воздушную линию 330 кВ "Запорожская ТЭС – Ферросплавная", которая является резервным источником питания для временно оккупированной станции. Она была повреждена во время вражеского обстрела 4 апреля. Сейчас объект получает питание от обеих воздушных линий – основной 750 кВ "Запорожская АЭС – Днепровская" и резервной 330 кВ "Запорожская ТЭС – Ферросплавная".

Проблемы с энергетикой в Харькове и области

После атак РФ по объектам энергетической инфраструктуры Харькова ситуация в городе очень сложная. Для восстановления возможностей для поставки электроэнергии и тепла нужна сложная и интенсивная работа.

Городской голова Игорь Терехов сообщал, что в результате российского удара 22 марта в Харькове разрушены все трансформаторные подстанции и повреждена ТЭЦ.

В то же время Змиевская ТЭС в Харьковской области Украины была полностью разрушена в результате масштабного российского ракетного удара 22 марта.

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