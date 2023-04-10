В течение последних суток восстановлено электроснабжение 8 тыс. абонентов в Донецкой области, 1 тыс. абонентов в Сумской и Харьковской областях.

Энергосистема работает без ограничений потребителей электроэнергии с резервом мощности.

Об этом сообщает министр энергетики Герман Галущенко.

"Генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране", - отметил он.

Видео дня

По его информации, в течение последних суток восстановлено электроснабжение 8 тыс. абонентов в Донецкой области, 1 тыс. абонентов в Сумской и Харьковской областях.

Энергосистема Украины

По состоянию на утро понедельника, 3 апреля, из-за непогоды в Киевской и Одесской областях были обесточены почти 6 тысяч абонентов.

5 апреля 2023 года НЭК "Укрэнерго" предупредило о том, что в Житомирской области возможны ограничения поставок электроэнергии из-за нагрузки на оборудование, которое обстреляли российские оккупанты.

В "Укрэнерго" призывают украинцев экономно потреблять электроэнергию и равномерно распределять пользование мощными приборами.

По состоянию на 7 апреля 2023 года энергосистема с запасом обеспечивала необходимые объемы электроэнергии для нужд потребителей по всей Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: