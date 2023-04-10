Энергосистема работает без ограничений потребителей электроэнергии с резервом мощности.
Об этом сообщает министр энергетики Герман Галущенко.
"Генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране", - отметил он.
По его информации, в течение последних суток восстановлено электроснабжение 8 тыс. абонентов в Донецкой области, 1 тыс. абонентов в Сумской и Харьковской областях.
Энергосистема Украины
По состоянию на утро понедельника, 3 апреля, из-за непогоды в Киевской и Одесской областях были обесточены почти 6 тысяч абонентов.
5 апреля 2023 года НЭК "Укрэнерго" предупредило о том, что в Житомирской области возможны ограничения поставок электроэнергии из-за нагрузки на оборудование, которое обстреляли российские оккупанты.
В "Укрэнерго" призывают украинцев экономно потреблять электроэнергию и равномерно распределять пользование мощными приборами.
По состоянию на 7 апреля 2023 года энергосистема с запасом обеспечивала необходимые объемы электроэнергии для нужд потребителей по всей Украине.