В городе сегодня не будет работать электротранспорт.

В Кривом Роге Днепропетровской области после вчерашней российской ракетной атаки возобновлена подача воды и работают почти все котельные, электричество подано только на объекты критической инфраструктуры.

Как сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул в эфире информационного телемарафона, в городе сегодня не будет работать электротранспорт.

"На утро, 100 процентам города подключена вода на электрогенераторах. Примерно 90 процентов города - это подключенные котельные. Электричество есть только на тех линиях, которые запитаны вместе с критической инфраструктурой", - сказал он.

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Удар по Украине 16 декабря:

16 декабря российские оккупанты в очередной раз совершили масштабную ракетную атаку по Украине.

В результате ракетного удара, который нанесли по Украине российские военные, в Кривом Роге был полностью разрушен объект энергетической инфраструктуры. Также вражеская ракета попала в жилой дом. В результате погибли четыре человека, среди которых полуторагодовалый мальчик. Еще 13 человек получили ранения, среди них 4 детей.

Уничтожение энергосистемы Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

3 декабря 2022 года экс-глава "Укрэнерго" Юрий Касич заявил о том, что ракетными ударами по инфраструктуре Украины руководит энергетик.

5 декабря 2022 года Россия совершила очередной обстрел энергосистемы Украины.

14 декабря 2022 года, утром Киев и область атаковали дроны-камикадзе.

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