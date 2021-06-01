По словам пресс-секретаря Путина, этого не произойдет даже после завершения срока действия текущего договора.

В России заявили, что не собираются отказываться от украинского транзита газа после завершения нынешнего договора.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает российское агентство ТАСС.

«Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита», – сказал он.

По словам Пескова, президент России Владимир Путин полагает, что в будущем Европа будет нуждаться в большем количестве газа, что повлечет за собой увеличение количество поставок, а это сделает украинский транзит востребованным.

Читайте такжеЗеленский обсудил с премьером Словакии последствия запуска "Северного потока-2"«Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка. Что касается Украины, то как собственник ГТС она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы», – заявил Песков.

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Автор: Катерина Шварц