В России заявили, что не собираются отказываться от украинского транзита газа после завершения нынешнего договора.
Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает российское агентство ТАСС.
«Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита», – сказал он.
По словам Пескова, президент России Владимир Путин полагает, что в будущем Европа будет нуждаться в большем количестве газа, что повлечет за собой увеличение количество поставок, а это сделает украинский транзит востребованным.
Читайте такжеЗеленский обсудил с премьером Словакии последствия запуска "Северного потока-2"«Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка. Что касается Украины, то как собственник ГТС она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы», – заявил Песков.
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