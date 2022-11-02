Из-за атаки РФ наблюдается перегрузка электросетей.

Во многих районах столицы возможны применения экстренных отключений света вне графиков.

"К сожалению, из-за атаки России наблюдается перегрузка электросетей на Оболони, Виноградаре, Минском массиве, Святошино, Академгородке, Беличах, Южной Борщаговке, Подоле и Куреневке. Поэтому возможны применения экстренных отключений света вне графиков стабилизационных отключений", - предупредили в "ДТЭК Киевские электросети".

В компании объяснили, что дополнительные отключения необходимы, чтобы уберечься от массовых аварий на оборудовании.

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"Энергетики прилагаются все усилия, чтобы стабилизировать ситуацию до конца этой недели", – добавили в компании.

Отключение света в Киеве – последние новости

На протяжении последних недель россияне усилили атаки по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В частности, вражеские обстрелы нанесли значительный ущерб энергосистеме Киевщины.

Сообщали, что из-за атак в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления, из-за чего ввели длительные экстренные отключения света.

Также по региону происходят плановые стабилизационные отключения.

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