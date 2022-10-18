В Печерском районе возможно отсутствие водоснабжения, в таком случае подвоз воды будет осуществляться автотранспортом, отметили в компании.

В Киеве из-за повреждения инфраструктуры возможно понижение давления в водопроводной сети и повышения цветности и мутности воды.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

"Из-за повреждения объектов энергообеспечения возможно понижение давления в водопроводной сети города, а также может наблюдаться повышение цветности и мутности воды", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 11:40 на правом берегу давление стабилизировано, на левом берегу давление будет стабилизировано в течение 2-3 часов.

В Печерском районе возможно отсутствие водоснабжения, в таком случае подвоз воды будет осуществляться автотранспортом, отметили в компании.

Такая ситуация продлится до устранения повреждений инфраструктуры, ориентировочно в течение одних суток.

"Киевводоканал" делает все возможное, чтобы в этой чрезвычайной ситуации обеспечить город минимальным объемом воды. "Киевводоканал" будет вести усиленный контроль качества воды и информировать потребителей по результатам исследований", - отметила пресс-служба.

Атака России на энергосистему Украины:

Утром 10 октября Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что из-за российских обстрелов применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и области.

В Офисе президента призвали украинцев с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии.

11 октября из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в Киеве и области начали отключать свет.

11 октября глава Минэнергетики Герман Галущенко, заявил, что из-за вражеских обстрелов 10 октября повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Кроме того, 11 октября, обстрелы продолжились. В частности, российские захватчики нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из громад Киевской области. Значительным разрушениям подвергся объект энергетической инфраструктуры.

17 октября, российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины. Было зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом. Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре в Днепропетровской и Сумской областях. Сотни населенных пунктов обесточены в результате атаки.

18 октября 2022 года российские захватчики нанесли три удара по объекту энергообеспечения на левом берегу Киева, а также по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре и объекту энергообеспечения в Житомире.

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