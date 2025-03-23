Отопительный сезон в столице официально завершается.

В Киеве с понедельника, 24 марта, завершается отопительный сезон. Соответствующее решение приняли городские власти.

"С понедельника начнем отключение от теплоснабжения жилых домов. Здания же учреждений социальной сферы - медучреждения, детсады, школы и другие будут отключать по индивидуальным заявкам их руководителей", - сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Отмечается, что городские власти приняли такое решение в связи со стабильным потеплением, а необходимостью рационального использования природного газа.

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"По сравнению с прошлым годом отопление в этом году выключаем на несколько дней раньше, поскольку позволяет температура воздуха", - указано в сообщении.

Также Кличко напомнил, то централизованная система теплоснабжения Киева является крупнейшей в Украине и одной из крупнейших в Европе, поэтому на ее развертывание и завершение работы требуется около недели.

5 ноября 2024 года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине во всех регионах начался отопительный сезон, за исключением Херсонской области, где сохранялась теплая погода.

По его словам, на начало отопительного сезона работало 83% от всех котельных, тепло подавалось в 70% жилых домов и более 80% школ, больниц и детских садов.

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