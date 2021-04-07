Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что отопление в столице начнут отключать с 10 апреля.
Об этом заявил Кличко во время брифинга, сообщает пресс-служба КГГА.
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"В связи с тем, что в столице в последующие дни сохраняется прохладная погода, город вынужден немного перенести завершения отопительного сезона. На несколько дней. В частности, по прогнозам синоптиков, в среду ночью температура опустится до -1 градуса. Возможен снег. Отключение тепла в Киеве начнут с 10 апреля".
Он напомнил, что любая домовая община может раньше отключиться от отопления.
Социальные объекты, особенно больницы, будут отключать только по заявкам руководителей учреждений.
В садах и школах тепло уже отключают планово - ввиду дистанционного обучения.
Отопительный сезон в Киеве
В Киеве отопительный сезон стартовал 16 октября 2020 года.
31 марта 2021 года мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что централизованное отопление в столичных домах начнут отключать с 5 апреля.
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