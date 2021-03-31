5 апреля начнут отключать отопление в жилых домах, но учреждения социальной сферы будут получать тепло, пока их руководители не подадут заявки об отключении от теплоснабжения.

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что централизованное отопление в столичных домах начнут отключать с 5 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

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«Хочу сообщить, что с 5 апреля столица начнет процесс отключения отопления в жилых домах. На прекращение теплоснабжения в системе, являющейся одной из крупнейших в Европе, городу нужно примерно 5 дней», - отметил он.

Кличко отметил, что, по прогнозу синоптиков, уже с этой недели среднесуточная температура выше 8 градусов тепла. То есть по нормативам городские службы при такой температуре уже могут выключать отопление. «Впрочем, социальные объекты - больницы, садики и школы - пока будут получать тепло. И отключать их будем только по заявкам руководителей заведений», - подчеркнул Кличко.

Мэр добавил, что благодаря тому, что отопительный сезон будет завершен раньше на 10 дней, киевляне смогут сэкономить на оплате за тепло.

Отопительный сезон в Киеве

В Киеве отопительный сезон стартовал 16 октября 2020 года.

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Автор: Инна Андалицкая