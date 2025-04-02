Европейские страны находятся в сложной ситуации из-за пустеющих хранилищ.

Европейские цены на природный газ растут третий день. Причина заключается в похолодании и начале сезонных профилактических работ в Норвегии.

Издание Bloomberg пишет, что базовые фьючерсы выросли на 1,5%, цены на сутки вперед в Нидерландах также выросли.

Европа приступает к сложной задаче пополнения своих хранилищ, поскольку после холодной зимы они заполнены лишь на треть. Несмотря на то, что в последнее время некоторые препятствия начали ослабевать, Европе все еще необходимо больше топлива, чем в прошлом году, после прекращения транзита российского газа через Украину.

Видео дня

Это означает, что нужно больше полагаться на нестабильные поставки сжиженного природного газа и платить за привлечение грузов, которые в противном случае могли бы пойти в Азию и другие регионы. На данный момент в Европу поступает достаточное количество СПГ.

Прохладная погода в начале апреля еще может увеличить спрос на отопление. В то же время на некоторых крупнейших предприятиях Норвегии начались ежегодные ремонтные работы, что привело к сокращению поставок от одного из ключевых поставщиков.

Голландские фьючерсы выросли на 0,1% до 42,50 евро за мегаватт-час.

Возвращение российского газа в Европу - последние новости

3 марта представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что возобновление российского газопровода "Северный поток-2" не отвечает интересам стран ЕС.

25 марта цены на газ в Европе снизились, потому что итрейдеры ожидали результатов переговоровпо Украине в Саудовской Аравии.

Вас также могут заинтересовать новости: