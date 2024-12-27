В случае увеличения тарифа "Оператора газотранспортной системы Украины" на транспортировку газа промышленность будет вынуждена повысить стоимость своей продукции. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

"Увеличение тарифов, оно в первую очередь повлияет на стоимость газа в коммерческом сегменте, то есть для промышленности. Промышленность будет вынуждена повышать стоимость своей продукции, которую она производит, которую в том числе покупается бытовыми потребителями, то есть населением Украины", - сказал он комментируя возможное увеличение тарифа на транспортировку газа почти в 5 раз.

Петренко подчеркнул, что это, соответственно, повысит инфляцию. В то же время с учетом действующего моратория на повышение тарифов для населения, люди не почувствуют этих тарифов в платежках за газ.

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Ранее в Федерации работодателей Украины заявляли, что повышение тарифа на транспортировку газа, проект которого одобрила Нацкомиссия по регулированию энергетики (НКРЭКУ), будет иметь катастрофические последствия для экономики и вызовет волну увольнений производителей.