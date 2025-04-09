Компания Укрэнерго планирует до конца 2025 года выплатить все накопленные долги перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников. Об этом заявил и.о. председателя правления Укрэнерго Алексей Брехт.

"План компании в этом году максимально сократить эту задолженность и в следующем году выйти в сегмент работы, который не будет предусматривать ее наличия вообще", - сказал Брехт.

Он сообщил, что с началом весны компания делает существенные шаги, чтобы уменьшить долги перед производителями электроэнергии из ВИЭ. Он также уверен, что они наращиваться не будут.

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"Несмотря на то, что у нас тариф на 2025 год чрезвычайно сбалансирован, учитывает все необходимые объемы и как объемы, так и стоимость, потенциальную стоимость произведенной электрической энергии, мы на сегодняшний день за первые три месяца абсолютно уверены в том, что задолженность эта наращиваться не должна, она должна наоборот уменьшаться", - добавил Брехт.

Он подчеркнул, что Укрэнерго прошло плановую проверку со стороны Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг и планирует в ближайшее время погасить долги за счет экономии средств, которые были предусмотрены на диспетчеризацию на 2024 год.

Напомним, в ГП "Гарантированный покупатель" сообщили, что задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников сейчас составляет 22 млрд грн.

По мнению нардепа Алексея Кучеренко, энергетическому рынку Украины необходимы предложения, которые могут лечь в основу комплексного компромисса между всеми участниками. Речь идет о создании дорожной карты, которая урегулирует системные технические и финансовые проблемы и позволит стабилизировать ситуацию с долгами на рынке.