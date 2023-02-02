С первых дней полномасштабной войны украинские газовщики помогают Вооруженным силам Украины, подразделениям ТРО и способствуют восстановлению населенных пунктов. За это время операторы ГРМ передали транспортных и материальных средств и оборудования на 181 млн грн.

Для передовой газораспределительные компании, работающие под брендом РГК, в течение 2022 года приобрели и передали более 327 автомобилей. Это и мощные внедорожники с высокой проходимостью, и вместительные и надежные бусы для эвакуации раненых. Каждую машину отремонтировали, заправили и доукомплектовали. Также газовщики передали в пользование военным собственный автотранспорт. Эта спецтехника помогает защитникам обустраивать инженерные сооружения и перевозить грузы. А еще операторы ГРМ стали ремонтной базой для поврежденных автомобилей.

На "военные рельсы" с первого дня российского вторжения перешли и заводы по производству современного газового оборудования RGC Production. На них наладили производство десятков тысяч "ежей", противошинних шипов, защитных экранов для бронемашин, металлоконструкций для обустройства блокпостов и блиндажей. Также для передовой и жителей деоккупированных территорий изготовлено более 1000 печей-буржуек.

Более 1500 работников газораспределительных компаний сейчас служат в ВСУ. Поэтому газовщики занимаются более 30-ю воинскими частями, в которых служат их коллеги, и постоянно передают в них продукты, медикаменты, средства гигиены, спальники, бронежилеты, топливо. Для военных закупают тепловизоры, планшеты, оптические прицелы. Военным передали 119 квадрокоптерів, а в декабре 2022 года операторы ГРМ профинансировали производство украинского беспилотника "Тор". Эта "птичка" будет заниматься разведкой на передовой и доставлять "пакеты" российским захватчикам.

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Для гражданского населения в первые дни войны было оборудовано 15 гуманитарных хабов и 35 бомбоубежищ. Они стали прибежищем для сотен людей.

Еще одно направление - восстановление инфраструктуры на деоккупированных территориях, а также в городах и поселках, пострадавших от боевых действий. Кроме ремонта газовых сетей, газораспределительные компании помогали восстанавливать школы, мосты и другие сооружения, остеклять дома. Совместно с благотворительными фондами они передают людям пищевые наборы, средства личной гигиены, одежду и теплые вещи.

В целом на помощь городам и поселкам, а также украинской армии газораспределительные компании, работающие под брендом РГК, направили свыше 181 млн грн. Такая помощь будет продолжаться и в 2023 году – до полной победы Украины и восстановления наших городов!