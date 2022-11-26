Он считает, что для решения проблемы надо привлекать средства и делать заказы в частных компаниях.

У Украины очень большие проблемы с оборудованием для поддержания энергосистемы, поскольку все резервное - уже использовано.

Закупить это оборудование у других стран также не получится, заявил в эфире "Эспрессо" экс-министр энергетики Украины Иван Плачков.

"Особенно это касается мощных трансформаторов, которых нет в резерве. Мы не можем получить их в других странах, потому что там другой класс напряжения, особенно у высоковольтного оборудования", - пояснил он.

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По словам эксперта, нужно привлекать средства и делать заказы в частных компаниях.

"Эти агрегаты изготавливаются где-то 4-5 месяцев, некоторые, может и пол года. Это нужно, чтобы мы поэтапно восстанавливали в целом энергосистему и обеспечить ее надежное функционирование", - добавил Плачков.

Экс-министр также объяснил, почему энергетики вынуждены выключать свет бытовым потребителям.

"Было на подстанции три трансформатора - два повреждены, остался один. Он несет все потребление и, если у нас максимум нагрузки, он может выйти из строя. Поэтому энергетики выключают свет, чтобы разгрузить этот трансформатор", - сказал он.

Ситуация в украинской энергосистеме

Как сообщал УНИАН, украинская энергосистема вышла из тяжелой системной аварии после очередного ракетного удара со стороны российских оккупантов

В "Укрэнерго" планируют выйти на графики плановых отключений света уже в эти выходные. Однако, сегодня, 26 ноября, определены лимиты, которые позволяют сделать отключение электроэнергии менее длительными.

Отмечается, что дефицит электроэнергии в Украине сейчас составляет 25%, поэтому продолжает действовать режим ограничения на ее потребление.

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