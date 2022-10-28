На начало октября в хранилищах планировалось накопить 15,5 млрд куб. м газа.

Украине хватит запасов газа на теплую и умеренную зиму, в случае холодной – можно будет докупить еще.

Такое мнение высказал аналитик "Центра развития города" Юрий Щедрин в эфире информационного телемарафона.

"Я считаю, что этих запасов вполне хватит, ведь у нас в этом году на 40% сократятся расходы газа из-за остановки промышленных предприятий и из-за уменьшения количества потребителей газа", - рассказал он.

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По словам Щедрина, критически важным в этом вопросе является то, какой будет температура этой зимой.

"Если зима будет более-менее теплая или умеренная, то этого запаса хватит вполне. Если будет холодная зима, то, видимо, придется что-то докупить, но это экстренный случай...", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что температурный режим этой зимой в большинстве помещений будет колебаться в пределах 18-20 градусов.

"Это нормальная температура, благодаря которой мы сможем сэкономить газ и жить в более-менее комфортных условиях", - считает Щедрин.

По его словам, если Украине все же придется докупить газ этой зимой у западных партнеров, то это вполне возможно, даже в тех условиях, в которых находится Европа.

"В Европе почти на максимум заполнены газохранилища, у них есть газ, они смогут его продать, это лишь вопрос финансов", - подчеркнул Щедрин.

Отопительный сезон в Украине:

В Украине ожидается сверхтяжелый отопительный сезон этой зимой. Проблемы могут возникнуть из-за ракетных ударов России по объектам критической инфраструктуры.

Украина в рамках подготовки к зиме накопила уголь и газ для отопления. Кроме того, подготовлены и альтернативные виды отопления, такие как древесина. Для защиты электростанций местные власти закупают дополнительные генераторы.

7 октября стало известно, что Кабмин уменьшил на 10% объем потребления газа муниципалитетами. В Украине введут режим экономии отопления как в Европе, чтобы пережить эту сложную зиму.

21 октября министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил, что подавляющее большинство областей будет включать отопление не раньше ноября.

24 октября 2022 года глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о том, что зима будет достаточно тяжелой из-за возможности постоянных перебоев с электричеством и отоплением.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что на начало октября в хранилищах будет накоплено 15,5 млрд куб. м газа. Учитывая существенное падение потребления газа из-за войны, такого количества Украине должно хватить для прохождения умеренной зимы, без долгих морозных дней.

Также, по его информации, минимально допустимая температура в жилищах украинцев в течение этого отопительного сезона составит 16 градусов, а средняя – 18 градусов.

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