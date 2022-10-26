В связи с этим, Украина предлагает европейцам украинские газовые хранилища, чтобы закачать газ по низкой цене.

Цена на газ в Европе за последний месяц упала в восемь раз из-за небольшого спроса и теплой осени.

Об этом написал заместитель министра по вопросам евроинтеграции Ярослав Демченков в Facebook.

По его словам, европейские газовые хранилища заполнены почти на 100%, а из-за теплой осени спрос на газ пока не увеличивается.

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"Вокруг европейских портов выстроились LNG танкеры, которым некуда разгрузить газ. В результате цена на газ в ЕС за последний месяц упала уже в восемь раз и продолжает снижаться", - отметил замминистра.

Демченков считает, что этот газ обязательно понадобится Европе, но позже, когда спрос вырастет. Те трейдеры, которые смогут закупить газ по сегодняшним ценам и найти, где хранить его до холодов, вероятно, смогут продать его гораздо дороже уже за несколько недель.

В свою очередь, министр энергетики Герман Галущенко предложил европейским партнерам для хранения газа использовать украинские газовые хранилища.

"Мы имеем систему подземных газохранилищ Украины, которая является самой мощной в Европе и третьей в мире – общим объемом более 30 млрд куб. м. Для собственных нужд Украины используется примерно половина. Таким образом, мы готовы предложить иностранным заказчикам услуг свободные мощности для хранения газа – до 15 млрд куб. м", - написал он в Твиттер.

Справка УНИАН. Большинство украинских газовых хранилищ расположены в непосредственной близости к границе с ЕС и являются безопасными, газ в наших подземных хранилищах хранится на глубине около 3 км.

Украина предлагает трейдерам специальный таможенный режим "Таможенный склад", по условиям которого газ в наших хранилищах можно хранить без растаможки в течение трех лет.

Тарифы на хранение природного газа в украинских подземных хранилищах в 2-4 раза ниже, чем в ЕС. Кроме того, оператор украинской газотранспортной системы имеет специальный выгодный тариф для доставки газа от границы до хранилищ и обратно (short haul).

Это предложение уже пользуется спросом.

По данным оператора хранилищ, с начала октября объемы газа нерезидентов увеличились более чем в 7 раз.

Ситуация с газом в Европе: подробности

Цена на газ в Европе на торгах 24 октября опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. При этом еще 25 августа цена достигала рекордной отметки в 3,3 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Одновременно несколько стран Евросоюза заявили о необходимости установления верхнего предела цен на природный газ, используемый для выработки электроэнергии. Процесс предложения и одобрения этой инициативы продлится не менее нескольких недель.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьери Бретон отметил, что Евросоюз стал независимым от поставок природного газа из Российской Федерации. По словам Бретона, РФ перестала быть надежным партнером для Европы, в результате чего ЕС заместил 155 млрд кубометров газом из других источников.

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