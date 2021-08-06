Годовой тариф на голубое топливо останется прежним.

Украинцев ожидает снижение тарифов. Речь идет о газе, транспортируемом в августе.

Об этом сообщили в эфире "Сніданку з 1+1".

Компания "Нафтогаз" в последний месяц лета предложила месячную цену за газ на уровне 11,78 гривны за кубометр. В сравнении с июнем и июлем цена за кубометр снижена почти на 2 гривны.

В то же время годовой тариф на газ останется на уровне 7,96 гривны.

Кроме того, уточняется, что тариф на голубое топливо может отличаться в зависимости от поставщика. При этом колеблется стоимость газа в пределах от 8 до 17 гривен.

Цены на газ в Европе

2 августа цена на газ в Европе выросла до нового исторического максимума, достигнув 42,1 евро за мегаватт-час.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, приведенная стоимость природного газа на европейских хабах до границы с Украиной на 3 августа составила 18,14 тыс. грн за тысячу кубометров.

Увеличение цены на природный газ в Украине происходит на фоне роста котировок в Европе из-за низких запасов газа в европейских хранилищах и нежелания российского "Газпрома" увеличивать транзит газа через украинскую газотранспортную систему.

Цены на газ в нашей стране коррелируют с европейскими хабами, поскольку Украина - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления.

При этом, цены на газ для населения не растут потому, что с 1 мая все бытовые потребители газа были автоматически переведены на фиксированный годовой тариф, который будет действовать до 30 апреля 2022 года. Потребители покупают голубое топливо по цене от 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

По состоянию на 4 августа 2021 года цены на газ в Европе и мире были самыми высокими за последние 20 лет.

По состоянию на 6 августа на хабе TTF в Нидерландах цена газа с поставкой 6 августа достигла $520 за 1000 куб. м. Контракт "на день вперед" в Европе в среднем стоит уже $301 за 1000 куб. м

Автор: Анастасия Горбачева