В случае увеличения тарифов УЗ на грузоперевозки себестоимость производства электроэнергии на ТЭС вырастет на 3%.

Запланированное "Укрзализныцей" (УЗ) повышение тарифов на грузовые перевозки приведёт к тому, что себестоимость производства электроэнергии на тепловых электростанциях вырастет на 3%.

Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции заявил заместитель председателя Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины Сергей Чех.

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"Что для нас, энергетиков, будет означать реализация этого приказа? Это 40-50 грн на тонну перевозимого угля. Это около 3% роста себестоимости электроэнергии на выходе с тепловой станции. Учитывая то, что сейчас работает конкурентный рынок и цены зачастую бывают ниже себестоимости, рост этой себестоимости делает фактически невозможной работу тепловой генерации", - сказал он.

По словам Чеха, благодаря этому решению тепловая генерация станет ещё менее конкурентной.

Тарифы на грузоперевозки: что необходимо знать:

"Укрзализныця" в два этапа планирует повысить тарифы на грузовые железнодорожные перевозки, чтобы улучшить свои финансовые возможности.

Как сказано в приказе Мининфраструктуры, с 1 сентября 2021 года будут повышены на 8% тарифы на перевозку грузов 1-го и 2-го тарифных классов. Следующий этап повышения на эти классы грузов предусмотрено провести с 1 января 2022 года: для 1-го тарифного класса - на 20,4%, 2-го класса - на 6,5%.

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Автор: Дмитрий Шварц