В Минэнерго рассказали, какую информацию туда планируют добавить.

Платежки за коммунальные услуги в Украине в будущем изменят свой формат - в них будет содержаться информация об уровне энергоэффективности. Подобная норма содержится в законе №4507, принятом Верховной Радой накануне.

Об этом пишет UBR. В Министерстве энергетики пояснили сайту, что такое нововведение поможет внедрить в сферу энергоэффективности инструменты поддержки государства.

"Она [платежка] будет содержать подробную информацию относительно потребления, в частности, сравнение текущих показателей с прошлогодними, доступных энергоэффективных программ, качества услуг по поставке природного газа и электрической энергии", – рассказала замминистра энергетики Юлия Пидкоморна.

Предполагается, что повышение энергоэффективности будет способствовать экономии средств граждан и сокращению потребления ресурсов. В конечном итоге это должно помочь предотвратить изменения климата.

Также сообщалось, что данный закон создает фундамент для внедрения государственной политики энергоэффективности в соответствии с европейскими практиками. За его принятие во втором чтении проголосовали 282 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Автор: Юрий Годован