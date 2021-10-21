Закон должен стать рамочным и установить основные принципы в сфере обеспечения энергоэффективности.

Верховная Рада Украины приняла закон, который создает фундамент для внедрения государственной политики энергоэффективности в соответствии с европейскими практиками.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта "Об энергетической эффективности" (№4507) во втором чтении проголосовали 282 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Читайте такжеВ "Нафтогазе" рассказали, когда ожидается снижение цены на газ

Теперь Кабинет министров должен каждые 3 года утверждать Национальный план действий по энергоэффективности.

Согласно пояснительной записке, закон направлен на выполнение международных обязательств Украины в рамках договора об учреждении Энергетического сообщества и Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

Закон призван урегулировать ключевые вопросы развития энергоэффективности и осовременить подходы к ним, поскольку действующий на сегодня закон об энергосбережении был принят аж в 1994 году.

В документе депутаты предусмотрели разработку государственных программ об энергоэффективности для зданий учреждений, но депутаты не проголосовали за правку, которая предусматривает источники финансирования таких программ.

Законопроект об энергоэффективности:

В марте законопроект об энергоэффективности (№4507) был одобрен Верховой Радой в первом чтении.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация призвала Верховную Раду не откладывать принятие законопроекта об энергоэффективности в Украине.

Законопроект призван обновить устаревшее законодательство по энергосбережению 1994 года и способствовать внедрению лучших европейских практик Директивы 2012/27/ЕС.

Закон должен стать рамочным и установить основные принципы в сфере обеспечения энергоэффективности, в частности при производстве, транспортировке, передаче, распределении, поставке и потреблении энергии.

Автор: Анна Бредихина