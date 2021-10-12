Объемы потребления газа искусственно завысили, что вследствии отразилось в платежках.

Потребители газа, которых обслуживает "Региональная газовая компания" (РГК), жалуются на завышенные суммы в платежках за газ - показания их счетчиков почему-то игнорируются.

Как пишет "Обозреватель", об этом сообщили сразу несколько клиентов "Киевоблгаза", который входит в структуру РГК. Потребители также говорят, что не могут дозвониться на горячую линию компании.

Один из тех, кто столкнулся со странными действиями компании, - Николай, житель Крюковщины (Киевская область). Он рассказывает, что использовал 12 кубометров газа, за что должен был заплатить 96 гривень. Впрочем, в учетной записи на сайте увидел "долг" в 1700 гривень.

"Просто исчезли показания за прошлый месяц, хотя я их передавал через Viber, сделал фотографию счетчика. Мне тогда перечислили платежку, я заплатил 350 грн, и вот показания изменились всего на 12 кубометров, должен был заплатить 96 грн. Но тут вижу, что мне пришла платежка, в которой указана задолженность в размере более 1,7 тыс. грн! Я зашел в кабинет, смотрю, а показы за два месяца просто исчезли!", - возмущается мужчина.

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По данным СМИ, ранее о проблеме сообщали в консультационном центре "Газправда". Его специалисты говорят, что облгазы делают это для искусственного завышения сумм в платежках.

Как известно, размер абонентской платы пересчитывается раз в год. Объем газа, использованный клиентом с октября по октябрь, считают и умножают на тариф. Полученную сумму делят на 12 месяцев - получается тариф на доставку газа ежемесячно. Для каждого региона он свой.

Если объемы потребления завышены, специалисты советуют обращаться в компании, поставляющей газ; передавать показания в письменной форме; фиксировать все общение и требовать проверки показаний дома. Если проблема не решается, надо обращаться с жалобой в НКРЭКУ.

Ранее газоснабжающие компании обнародовали октябрьские цены на газ для бытовых потребителей.

С 1 мая все бытовые потребители газа были автоматически переведены на фиксированный годовой тариф, который будет действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года. При этом потребители будут покупать газ по цене от 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

С 1 октября 2021 года газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" вводит новый тарифный план "комфортный сезон", который позволит платить за газ равномерными частями ежемесячно. Тарифный план будет действовать с 1 октября до 30 апреля.

Автор: Юрий Годован