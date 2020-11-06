Премьер отметил, что у страны есть крупные месторождения нефти, газа, руд, драгоценных металлов.

Украина в ближайшие 10 лет резко нарастит разработку месторождений полезных ископаемых, что может принести 400 млрд долл. дополнительного ВВП за этот период.

Об этом во время презентации результатов аудита отечественной экономики и векторов экономического развития до 2030 года заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"У нас есть нефть и газ, у нас есть руды и драгоценные металлы. Мы тут говорим о фантастическом потенциале свыше 400 млрд долл., которыми мы должны воспользоваться в следующие 10 лет", - сказал Шмыгаль.

"В Украине есть более 12 тысяч разведанных месторождений полезных ископаемых, и только около трети из них разрабатываются, то есть фактически это чуть более 4 тысяч участков. Увеличить добычу полезных ископаемых – это не означает увеличить их экспорт за границу в качестве сырья, это означает создание высокотехнологической продукции с добавленной стоимостью", - подчеркнул он.

Добыча природного газа в Украине за 2019 год сократилась по сравнению с 2018 годом на 1% - до 20,66 млрд кубометров. При этом добыча газа крупнейшей газодобывающей компанией «Укргазвыдобування» в 2019 году сократилась на 3,4% и составила 14,9 млрд куб. м.

Хронология событий

20 октября 2020 года во время своего ежегодного послания о внутреннем и внешнем положении Украины в зале Верховной Рады президент Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров в ближайшее время должен представить стратегию развития Украины до 2030 года, а также результаты аудита управления экономикой.

6 ноября 2020 года во время презентации результатов аудита отечественной экономики и векторов экономического развития до 2030 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Кабмин приступил к разработке Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года.

6 ноября 2020 года во время презентации результатов аудита отечественной экономики и векторов экономического развития до 2030 года заявил премьер-министр Денис Шмыгаль зявил о том, что Кабинет министров Украины представит Национальную экономическую стратегию Украины до 2030 года в первом квартале 2021 года.

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Автор: Игорь Орел