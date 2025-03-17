Украинский рынок газа функционирует в условиях искусственной изоляции и чрезмерного регулирования, что создает риски для стабильного импорта следующей зимой. А текущая модель льготных поставок (ПСО), которая устанавливает заниженные цены для большого количества потребителей, может существенно усложнить закупку газа по рыночным ценам.

Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Института будущего Адриан Прокип.

"У нас что произошло, начиная с момента полномасштабного вторжения? У нас начало существенно сокращать потребление газа на неурегулированном сегменте, то есть потребление газа промышленностью, оно начало сокращаться за счет того, что промышленное производство сворачивается", - пояснил эксперт.

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В то же время доля потребителей, которые получают газ по регулируемой цене, существенно выросла, а экспорт газа был запрещен. Это фактически изолировало внутренний рынок от европейских ценовых тенденций, что создало дополнительные искажения.

"Зато у нас появились дополнительные категории потребителей защищенных, которые получают газ по регулируемой цене, которая очень часто ниже рынка, то есть у нас получился перекос, что у нас доля регулируемого сегмента рынка, то есть тот, кто имеет там регулируемый тариф - она существенно выросла", - подчеркнул Прокип.

Он отметил, что такая модель была относительно устойчивой, когда объемы импорта были минимальными, и правительство рассчитывало пройти зиму на собственном газе. Однако массированные атаки на газодобывающую инфраструктуру изменили ситуацию, и теперь стране нужен значительный импорт. По мнению Прокипа, если не пересмотреть модель ПСО, импорт газа может быть просто финансово неподъемным.

Ранее источники ExPro в Группе "Нафтогаз" и Министерстве энергетики Украины сообщили, что правительство планирует включить ПАО "Укрнафта" в механизм льготных поставок. Ряд экспертов ожидают, что этот шаг позволит избежать рисков дефицита газа, уменьшить рыночные дисбалансы и улучшить финансовую ситуацию участников рынка.