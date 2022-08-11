Министерство иностранных дел Украины призвало арабские страны присоединиться к эмбарго на российскую нефть.
Как сообщает пресс-служба МИД, об этом заявил спецпредставитель Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Максим Субх во время чрезвычайной сессии Совета Лиги арабских государств.
Отмечается, что в своей речи дипломат акцентировал внимание присутствующих на том, что Украина надеется на дальнейшую поддержку со стороны арабского мира, в частности в рамках международных организаций.
"Призываем арабские страны присоединиться к санкционным мерам против РФ, в том числе в вопросе введения эмбарго на поставки российской нефти", - сказал он.
Война в Украине и нефтяное эмбарго:
3 июня Европейский совет принял решение ввести шестой пакет санкций против России и Беларуси, который должен еще больше ограничивать способность Кремля финансировать войну в Украине.
По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, окончательное утверждение санкционного пакета означает отказ стран ЕС от импорта российской нефти в течение 6 месяцев, от импорта нефтепродуктов – в течение 8 месяцев, такой отказ касается и перевозок морем.
По мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, со временем нефтяное эмбарго Европейского Союза образует в российском бюджете пробоину на десятки миллиардов долларов.
6 июня 2022 года журналисты The Independent указали на большую дыру в российском нефтяном эмбарго.
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