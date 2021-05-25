Премьер подчеркнул, что приоритетная цель Украины в энергетической сфере - присоединение к ENTSO-E.

Украина заинтересована в расширении сотрудничества с Германией в энергетической сфере.

Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Согласно сообщению, на встрече премьер-министра Украины с представителями немецкой власти, состоявшейся 24 мая, присутствовали федеральный председатель партии «Союз90/Зеленые» Роберт Габек, депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель, депутаты Бундестага Федеративной Республики Германия Омид Нурипур и Мануэль Заррацин.

Шмыгаль отметил, что ФРГ занимает первое место среди торговых партнеров Украины в ЕС. Он добавил, что Украина стремится и в дальнейшем использовать совместный потенциал для расширения направлений сотрудничества и укрепления двусторонних отношений.

«Мы уже имеем существенные наработки в этом направлении (энергетической сфере – УНИАН). В августе прошлого года Украина и Германия подписали совместное заявление о налаживании Энергетического партнерства. Оно предусматривает углубленное взаимодействие в сферах возобновляемой энергетики, энергоэффективности, декарбонизации и изменения климата, водородной экономики, трансформации угольных регионов», - цитирует пресс-службы Шмыгаля.

Как отметил премьер, в Украине 61 угольный регион, которые зависят от монопредприятий.

«В этом году мы начинаем два пилотных проекта на шахтах. Эта реформа поможет создать новые рабочие места и будет способствовать декарбонизации. Украина твердо стоит на принципах Европейского зеленого курса», - сказал глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что приоритетная цель Украины в энергетической сфере - присоединение к ENTSO-E. По его словам, синхронизация украинской энергетической системы с европейской сетью в 2023 году - важный шаг для Украины, которым сейчас правительство активно занимается.

Кроме того, премьер-министр отметил важность поддержки Германии в противодействии агрессии со стороны Российской Федерации и присоединения немецкой стороны к инициативе «Крымская платформа».

Интеграция в ЕС

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина стремится синхронизировать и интегрировать свою экономику в хозяйственную систему Европейского Союза и на этом пути особое значение имеет сотрудничество с Германией.

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Автор: Анна Бредихина