В Украине наблюдается низкий спрос на покупку предприятиями гарантий происхождения, которые являются подтверждением потребления зеленой электроэнергии. Поэтому государство должно ввести стимулы для большего использования зеленой электроэнергии в экономике.

Об этом пишет аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова.

По ее словам, стартовая цена гарантий происхождения электроэнергии колеблется в пределах 10-13 грн/МВт-ч, на результативных аукционах конечная цена реализации обычно остается на уровне стартовой.

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"Главной причиной такого низкого спроса является отсутствие стимулов для покупателей. Фактически, сейчас в Украине гарантии происхождения электроэнергии не предоставляют дополнительных "бенефитов" для потребителей", - отмечает Орлова.

Она рассказывает, что Украина находится на начальном этапе внедрения механизма гарантий происхождения, тогда как на мировом рынке уже активно обсуждают более усовершенствованные механизмы покупки электроэнергии из возобновляемых источников.

"Несмотря на запуск торгов и наличие первых участников, акцептованные объемы торгов уменьшаются, а интерес к механизму пока ограничен", - подчеркивает Орлова.

Аналитик считает, что ключевыми факторами для развития рынка могут стать дополнительные стимулы для бизнеса, расширение регуляторных требований, а также интеграция Украины в международные механизмы гарантий происхождения.

Ранее в ГП "Гарантированный покупатель" прогнозировали низкий спрос на покупку гарантий происхождения на зеленую электроэнергию. Для решения этой проблемы предлагалось внести изменения в законодательство для того, чтобы объем начисленных обязательств по эконалогу можно было уменьшать для предприятий, которые покупают зеленую электроэнергию и подтверждают ее гарантиями происхождения.