Во время вечернего максимума потребления возможен дефицит электроэнергии.

Уничтожение Трипольской ТЭС в Киевской области привело к потере энергосистемой части мощности. Сейчас в "Укрэнерго" надеются, что ограничения потребления электроэнергии вводить не придется. Об этом "РБК-Украина" сообщили в пресс-службе компании.

"Потеря Трипольской ТЭС, как и любого крупного объекта генерации, положительно не скажется на энергобалансе страны. Это означает, что в пиковые часы суток у нас будет меньше внутренней мощности для покрытия потребления", – отметили в НЭК.

В компании подчеркнули, что сейчас работают солнечные электростанции, в системе профицита есть небольшой экспорт. На вечерний максимум – с 19:00 до 22:00 – возможен незначительный дефицит электроэнергии.

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"Солнце сядет, внутренней мощности недостаточно, импорта в необходимых объемах нет. На украинском рынке цены ниже, чем на европейском. Соответственно придется брать аварийную помощь, если соседи смогут нам ее предоставить", – пояснили в "Укрэнерго".

В случае необходимости ограничений потребления в компании обещают сообщить заранее. "Пока попробуем пройти вечер без них", – сказали в "Укрэнерго".

Уничтожение Трипольской ТЭС

В ночь на 11 апреля РФ провела очередную массированную атаку украинской энергосистемы. В "Укрэнерго" сообщали о повреждении объектов энергетики в пяти областях, в частности были повреждены две теплоэлектростанции.

Позже в "Центрэнерго" сообщили, в результате массированной ракетной атаки войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области. Энергогенерирующее предприятие является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

К тому же разрушение Трипольской ТЭС в результате массированной ракетной атаки привело к уничтожению всей генерации "Центрэнерго". В компании напомнили, что 22 марта 2024 года полностью была уничтожена Змиевская ТЭС в Харьковской области. А 25 июля 2022 года войска РФ оккупировали Углегорскую ТЭС – Донецкая область.

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