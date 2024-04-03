ДТЭК заявляет о чрезвычайно тяжелой ситуации.

В ДТЭК показали разрушения на одной из теплоэлектростанций, которые недавно атаковали российские захватчики.

Видео опубликовано в официальном Telegram-канале ДТЭК. Они отметили, что эта ТЭС подверглась атакам во время российских массированных обстрелов 22 и 29 марта. Сейчас повреждены пять из шести теплоэлектростанций компании.

"Вот так выглядит одна из теплоэлектростанций ДТЭК изнутри после масштабных атак врага 22 и 29 марта. 80% генерирующих мощностей компании потеряно. 5 из 6 наших ТЭС серьезно повреждены. Ситуация чрезвычайно тяжелая", - говорится в сообщении.

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Как известно, оккупанты вернулись к масштабным ударам по критической инфраструктуре Украины. Во время последних атак под ударом оказались украинские ТЭС и ГЭС.

Только в ночь на 29 марта россияне применили против Украины 99 средств воздушного нападения. Нападения привели к отключениям электроэнергии в ряде областей, самой сложной ситуация оставалась в Харькове.

В Министерстве энергетики сообщали, что захватчики били по объектам в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях.

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