Захватчики пытаются атаковать объекты энергетики возле крупных городов.

Удар российских оккупантов по энергообъекту в Одесской области не повлиял на работу украинской энергосистемы. Она работает стабильно.

Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона заявил, что сейчас наша энергосистема работает стабильно, однако нужно сохранять информационную тишину.

Председатель правления не уточнял, какой именно объект пострадал, лишь отметил, что он был регионального значения.

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"Я могу сказать, что это объект регионального значения. На стабильность работы энергосистемы сегодняшняя атака, очевидно, не повлияет", - подчеркнул Кудрицкий.

По его словам, из опыта прошлого года можно сделать вывод, что россияне пытаются атаковать объекты энергетики возле крупных городов. В связи с этим украинские энергетики уделяют повышенное внимание инфраструктуре, расположенной в таких регионах.

Атака на энергоинфраструктуру

В Минэнерго прогнозировали, что российские захватчики ожидают "стабильных" морозов в Украине, чтобы начать массированные удары по энергетической инфраструктуре.

Согласно последнему прогнозу погоды, на этих выходных в некоторых регионах ожидается выпадение снега.

Уже этой ночью в Одесской области ночью вражеский дрон типа "Shahed-131/136" попал в энергетический объект, в результате чего повреждено админздание, ранен работник. По данным ДТЭК, в Одесской области 2 000 семей осталось без света. Ситуация также осложнилась неблагоприятными погодными условиями.

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