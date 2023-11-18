Вражеский ударный дрон из ПЗРК уничтожил будущий сержант.

Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук показал, как отбивали воздушную атаку оккупантов в ночь на 18 ноября.

Видео появилось в Telegram-канале Олещука. В кадре показана боевая работа защитников Украины на южном направлении.

Вражеский дрон выстрелом из ПЗРК уничтожил будущий сержант-старший солдат Николай Салабуда, подчеркнул Олещук.

"Стрелок-зенитчик взвода охраны Херсонской зенитной ракетной бригады. Это его первый пуск и первое сбитие! Николай посвящает свой успех собратьям, которые сейчас отмечают День сержанта", - заявил он.

Оккупанты атаковали Украину дронами - был пуск 38 БПЛА

Утром Воздушные силы ВСУ сообщили, что с 20 часов 17 ноября по 04:00 часов 18 ноября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с Северного и юго-восточного направлений (Курская область, Приморско-Ахтарск - РФ) ударными БПЛА типа "Shahed". Всего зафиксированы пуски 38 ударных беспилотников "Shahed-136/131". В результате противовоздушного боя уничтожено 29 ударных БпЛА.

В Одесской области ночью вражеский беспилотник типа "Shahed-131/136" попал в энергетический объект, в результате чего повреждено админздание, ранен работник.

По информации ГСЧС, по состоянию на 9.45 пожар на месте удара удалось потушить.

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