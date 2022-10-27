Почти каждая вторая страна ЕС эксплуатирует атомные электростанции.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Россия зарабатывает миллионы в Европе на Уране и тепловыделяющих элементах для атомных станций.

Об этом сообщает немецкое издание RND.

Как говорится в материале, эта зависимость является бомбой замедленного действия для стран ЕС, ведь никто не знает, сколько еще продлятся поставки урана из России.

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В материале отмечается, что зависимость от урана из России настолько велика, что ни один из пакетов санкций ЕС и США так и не коснулся российской атомной отрасли. А это автоматически означает, что в любой следующий раз Путин может использовать уран как рычаг влияния.

"Европа сильно зависит от российского урана. 20% – из России, еще 20% – из лояльного к кремлю Казахстана. Уран там добывает и перерабатывает российская государственная компания "Росатом", – пишет издание.

Почти каждая вторая страна ЕС эксплуатирует атомные электростанции, в которых работают в общей сложности около 100 реакторов. Зависимость от российского урана и топливных элементов особенно высока в Центральной и Восточной Европе, где 18 АЭС, построенных Россией и зависимых от российских ТВЭЛов. Кроме реакторов в Словакии, есть еще две АЭС в Болгарии, шесть в Чехии, четыре в Венгрии и две в Финляндии. Евратом предупреждает, что ЕС "значительно уязвимее" к атомным электростанциям в этих пяти странах.

Другая ситуация во Франции, которая производит больше всего в Европе ядерной энергии и собственные топливные элементы, но значительную часть необработанного урана получает из РФ и Казахстана, как задокументировал Гринпис Франции.

"Франция вполне способна остановить закупку урана в России. Для них эту ситуацию можно сравнить с уходом Германии от поставок российского газа. Однако Франция надеется, что Путин и дальше будет таким добрым и будет поставлять уран. Но это опасное заблуждение, ведь Путин ждет благоприятный момент, чтобы прекратить поставки урана в Европу", - отмечают эксперты.

По данным Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом), Россия ежегодно зарабатывает на торговле ураном более 450 млн евро.

Война в Украине и ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1" из-за утечек.

В последнюю неделю августа спотовые цены на газ в Европе превысили 3 тыс. евро за тысячу кубометров.

Уже в сентябре стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 2,4 тыс. долларов за тысячу кубометров.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полную остановку прокачка газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок.

На фоне остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

В 20 числах сентября газ в Европе стоил ниже отметки в 1,7 тыс. долл. за тысячу кубометров.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

Цена на газ в Европе на торгах 24 октября опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. При этом еще 25 августа цена достигала рекордной отметки в 3,3 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Одновременно несколько стран Евросоюза заявили о необходимости установления верхнего предела цен на природный газ, используемый для выработки электроэнергии. Процесс предложения и одобрения этой инициативы продлится не менее нескольких недель.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьери Бретон отметил, что Евросоюз стал независимым от поставок природного газа из Российской Федерации. По словам Бретона, РФ перестала быть надежным партнером для Европы, в результате чего ЕС заместил 155 млрд кубометров газом из других источников.

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