Транзит из РФ достиг 45 млрд куб. м за 10 месяцев.

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-октябре 2020 года сократился на 38,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 45 млрд кубометров.

Об этом в Facebook сообщил глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон.

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«Транзит из РФ достиг 45 млрд куб. м за 10 месяцев. Прогноз до конца года - 55-56 млрд куб. м», - написал Макогон.

Хронология событий

30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено, что российский «Газпром» должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. м (что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м) в первый год и по 40 млрд куб. м - в последующие 4 года.

По оценкам «Нафтогаза», за 5 лет действия контракта Украина получит от транзита российского газа около 7,2 млрд долл.

С 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов перешли от госкомпании "Укртрансгаз" к "Оператору ГТС Украины", который был передан в управление госкомпании "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.

За три квартала 2020 года ОГТСУ транспортировал 39,5 миллиарда кубометров газа, что на 40% меньше, чем за этот же период прошлого года (65,40 миллиарда кубометров).

В западном направлении было протранзировано 36,8 миллиарда кубометров газа (-40%). В частности, в Польшу – 2,9 миллиарда кубометров, Словакию – 27,2 миллиарда кубометров, Венгрию – 6,8 миллиарда кубометров.

В южном направлении транзит составил 2,6 миллиарда кубометров (-76%). Из них 0,54 миллиарда кубометров - в Румынию и 2 миллиарда кубометров - в Молдову.

Падение транзита по этому маршруту связано с запуском в январе 2020 года "Турецкого потока", которым доставляется газ из России в Турцию, а оттуда в страны Балканского полуострова.

В сентябре 2020 года в сентябре российский газовый монополист компания «Газпром» заказала дополнительные мощности для транзита газа по украинской газотранспортной системе на октябрь.

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Автор: Игорь Орел