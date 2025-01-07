Танкерам, попавшим под санкции США, запретили заходить в крупнейшие китайские порты.

Китайский портовый оператор Shandong Port Group закрыл свои порты для танкеров российского "теневого флота", которые находятся под санкциями США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники среди нефтетрейдеров.

Shandong Port Group контролирует основные порты на восточном побережье Китая, включая Циндао, Жичжао и Яньтай, которые являются основными терминалами для импорта нефти, попавшей под санкции.

В частности провинция Шандунь является основным маршрутом для импорта нефти из России, Венесуэлы и Ирана. В прошлом году провинция импортировала около 17% всей нефти, завезенной в Китай. Как отмечает Reuters, в Шандуне расположено много независимых нефтеперерабатывающих заводов, которые и являются крупнейшими импортерами нефти из таких проблемных стран.

Видео дня

По словам трейдеров, запрет увеличит расходы на доставку российской нефти для независимых нефтепереработчиков в Шаньдуне. Но эффект пока будет ограниченным, запрет касается только тех танкеров "теневого флота", которые попали под санкции США. К сожалению, большая часть этого флота до сих пор санкций избегала.

Главный аналитик группы морских данных фирмы Lloyd's List Intelligence Мишель Визе Бокманн говорит, что активный теневой флот, который транспортирует иранскую, российскую и венесуэльскую нефть, сейчас составляет примерно 669 танкеров. По ее словам, из них только 250-300 транспортировали именно российскую нефть. Кроме того российскую нефть собственными танкерами возит еще и российский "Совкомфлот".

В период с октября по декабрь Министерство финансов США наложило санкции на 35 танкеров "теневого флота". А "Совкомфлот" попал под санкции США в начале 2024 года.

Впрочем, источники Reuters сообщили Reuters на этой неделе, что администрация Байдена планирует наложить санкции еще на более 100 танкеров, которые перевозят российскую нефть.

Санкции против России: последние новости

Как писал УНИАН, ограничение цен на российскую нефть на уровне 60 долларов работало только первое время, а затем Россия обошла эти ограничения, используя "теневой" флот танкеров. Аналитики Bloomberg говорят, что Запад должен действительно серьезно взяться за санкции, чтобы они начали работать.

Санкции против РФ оказались настолько фрагментарными и дырявыми, что сам Евросоюз до сих пор платит Путину миллиарды за газ и нефть. А в области атомной энергетики Европа вообще оказалась зависимой от РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: