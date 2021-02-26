Дата запуска годового тарифа обусловлена окончанием действия фиксированной правительством цены в 6,99 грн за кубометр.

Фиксированная годовая цена на газ для населения от газоснабжающих компаний начнет работать с 1 апреля, когда утратит силу установленный государством "потолок" в 6,99 грн за кубометр.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источник в Кабмине.

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Дата запуска годового тарифа обусловлена окончанием действия фиксированной правительством цены в 6,99 грн за кубометр.

Таким образом, операторы будут устанавливать фиксированную цену на год, которой смогут пользоваться потребители. С годового тарифа можно будет в любой момент перейти на месячный, а затем обратно на годовой. В зависимости от колебаний рынка в разные периоды пользователи могут выбирать наиболее экономный для себя вариант.

Что этому предшествовало

С 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.

Кабинет министров установил предельную цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривни за кубометр.

18 января 2021 года в Украине ввели предельный тариф на распределение газа.

27 января 2021 года Кабинет министров Украины расширил действие граничной цены на природный газ.

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Автор: УНИАН