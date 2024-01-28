Это нанесет удар по планам Москвы организовать новый рынок газа, считает издание.

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсраин Оюун-Эрдене заявил, что строительство давно запланированного Кремлем мегатрубопровода "Сила Сибири-2", который соединит западные газовые месторождения России с Китаем, откладываться.

Как сообщает Financial Times, это нанесет удар по планам Москвы обеспечить новый рынок для газа, который она ранее продавала в Европу.

Отмечается, что так называемый трубопровод "Сила Сибири-2", который будет проходить через территорию Монголии, был приоритетом для Москвы более десяти лет, но приобрел еще большее значение после того, как Европа ограничила импорт российского газа в ответ на полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

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"Этим двум сторонам все еще требуется больше времени для более подробного исследования экономических вопросов. Китайская и российская стороны все еще проводят расчеты и оценки, а также работают над экономической выгодой", - отметил премьер-министр Монголии.

Он ожидает, что строительство 3550 км трубопровода, включая 950 км через территорию Монголии, начнется в 2024 году.

Газопровод "Сила Сибири-2" - Что известно

Некоторые эксперты приравнивают прогнозируемую экспортную мощность проекта к мощности немецко-российского газопровода "Северный поток". До его подрыва Россия могла качать примерно 55 миллиардов кубометров природного газа по магистральному маршруту газопровода в Германию.

В ноябре 2023 года стало известно, что Пекин давит на Москву, чтобы реализовать строительство магистралей проекта полностью за счет России, не тратя на строительство своих ресурсов.

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