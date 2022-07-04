Проблема с дефицитом топлива решена частично.

Дефицит топлива до сих пор сохраняется в центральных, восточных и северных областях Украины, а на юге и западе страны рынок наполнен им.

Об этом сообщает издание "Дело" со ссылкой на опрошенных участников рынка.

Как рассказал директор по маркетингу "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук, улучшение ситуации на западе и юге Украины связано с тем, что весь ресурс, идущий в страну автомобильным транспортом, проходит через западную границу либо порты Измаила и Рени (Одесская область). Поэтому в тех регионах исчезли очереди на АЗС, добавляет он.

"Что касается центра и востока страны то там дефицит есть. И следующим шагом должно стать наполнение именно этих областей. Не на всех заправках есть все виды топлива, они появляются один или два и даже сейчас есть очереди", - говорит Мельничук.

По мнению аналитика отраслевого издания "НафтоРынок" Александра Сиренко, решение системного оператора может быть попыткой подыграть заявлениям правительства. При этом, отмечает он, нельзя сказать, что поставки топлива у крупных сетей АЗС существенно увеличились. Однако ситуация с поставками улучшилась у небольших региональных сетей, которые даже начали снижать цены на дизельное топливо.

"Это может привести к тому, что крупные сети потеряют часть клиентов, которые уйдут к региональным сетям. Конкуренция сделает свое дело", - говорит Сиренко.

В свою очередь основатель группы "Прайм" Дмитрий Лёушкин говорит, что в настоящее время началась уборочная компания и увеличился спрос на топливо у аграриев. Падение спроса в целом он связывает со спадом потребления со стороны оккупированных территорий. В то же время Лёушкин подчеркнул, что потребление существенно выросло из-за активизации спроса на автомобильные перевозки со стороны бизнеса в условиях блокады морских портов.

"По моим ощущением рынок наполнен на 75%. Если взять западные регионы, то они наполнены на 90%, а восток и север на 60-65%. И это объективно, поскольку туда возить дольше. Такая ситуация будет продлится достаточно долгий период, поскольку раньше вся логистика нефтепродуктов в Украине была построена на железнодорожных поставках до крупных нефтебаз, откуда топливо распределялось на АЗС бензовозами. Сейчас же все возиться либо через западную границу либо с Юга", - говорит Лёушкин.

Он спрогнозировал, что сетевые АЗС проведут оптимизацию, по итогам которой многие заправки будут законсервированы "до лучших времен".

Война в Украине и ситуация на АЗС:

Россияне разбомбили около 20 нефтебаз на территории Украины.

Кроме того, был уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге (Полтавская область).

Уничтожение нефтебаз и прекращение поставок из России и Беларуси спровоцировало острую нехватку топлива в Украине.

В Украине в последнюю неделю апреля 2022 года начался дефицит горючего на АЗС. По состоянию на начало июня ситуация несколько улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20-30 литров в бак.

28 июня в профильном комитете парламента спрогнозировали, что до конца июля лимиты на отпуск топлива на АЗС будут повышены или отменены.