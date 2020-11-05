В январе-октябре средняя стоимость бензина А-92 была ниже на 21,3%, чем за аналогичный период 2019 года, А-95 - на 20,3% ниже.

Средние цены на бензин и дизельное топливо на украинских АЗС в октябре выросли на 4-5%.

Об этом сообщила консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

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Сообщается, что на украинских АЗС в октябре 2020 года в среднем бензины А-92 и А-95 стоили 22,72 грн/л и 23,87 грн/л (+5%), дизельное топливо – 22,91 грн/л (+4,2%).

Во второй половине октября (19 и 26 октября) на АЗС ANP, AVIAS, Sentosa Oil и «Укрнафта» все топливо дважды подорожало на 1 грн/л. Стоимость А-92 выросла до 22 грн/л, А-95 – 23 грн/л, ДТ – 23 грн/л.

Операторы OKKO и WOG подняли цены на 50 копеек за литр: бензин А-92 подорожал до 25,98-25,99 грн/л, А-95 – 26,98-26,99 грн/л, ДТ – до 25,98-25,99 грн/л.

Средние цены бензинов на АЗС «БРСМ-Нафта» увеличились на 1,0-1,02 грн/л до: А-92 – 21,29 грн/л, А-95 – 22,32 грн/л.

Дизтопливо подорожало на 5 копеек за литр - до средних 19,84 грн/л. На Glusco рост на А-92 и А-95 составил 2,2-2,3% до 21,70 и 23,04 грн/л, на ДТ - на 2% до 22,29 грн/л.

Отмечается, что в январе-октябре 2020 года средняя стоимость А-92 на АЗС была ниже на 21,3%, чем за аналогичный период 2019 года, А-95 - на 20,3% ниже – в среднем 23,86 грн/л, ДТ - на 21% дешевле – 23,16 грн/л.

Цена на газ

Средняя цена на сжиженный газ на АЗС в октябре выросла на 7% и составила 12,6 грн/л.

Средняя стоимость сжиженного газа за 10 месяцев 2020 года составила 11,15 грн/л. Аналогичный показатель в 2019 году составлял 12,22 грн/л. То есть в этом году автогаз на АЗС продавался на 8,7% дешевле. Такая динамика обусловлена низким уровнем оптовых цен в первой половине года из-за влияния низкого спроса и падения стоимости на мировом рынке из-за пандемии Covid-19.

Предыдущий рост цен

С начала мая 2020 года средняя стоимость автогаза на АЗС выросла на 16,2%, до 9,85 гривни/литр.

При этом средняя цена на АЗС в течение месяца составила 8,82 гривни/литр на фоне 9,54 гривни/литр в апреле 2020 года.

28 апреля сетевые операторы Украины снизили цены на бензин и дизельное топливо на 0,2-1 грн за литр. Например, на 50 копеек за литр цены снизились на заправках WOG, OKKO, AMIC Energy, а также Avantage7.

Ряд сетей АЗС в Украине с 23 по 29 мая увеличили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 0,4-1,8 гривни за литр.

21 октября 2020 года эксперты прогнозировали, что в ближайшие дни в Украине поднимут цены на бензин и автогаз.

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Автор: Игорь Орел