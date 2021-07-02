Подготовка к отопительному сезону уже началась.

В Украине отопительный сезон 2021-2022 годов начнется вовремя.

Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, в Украине уже началась подготовка к новому отопительному сезону. Этот процесс - на контроле главы правительства и профильных министерств – Министерства развития общин и территорий, а также Министерства энергетики.

«Относительно ситуации с подготовкой теплоэлектроцентралей к отопительному сезону – это комплексный вопрос. Сейчас также профильные министерства с НАК "Нафтогазом" решают вопрос подготовки ТЭЦ к отопительному сезону. Он будет начат вовремя, в определенные законом сроки, без срывов», - заверил Шмигаль.

Госрегулирование цен

C 20 мая правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго, поскольку цены будет диктовать конкурентный рынок голубого топлива.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что теперь все теплокоммунэнерго, большинство из которых принадлежат местной власти, будут заключать контракты с газопоставляющими компаниями самостоятельно. Кроме того, премьер поручил членам Кабинета министров разработать законопроект о погашении долгов, которые образовались у теплокоммунэнерго.

Прогнозы

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что в мае 120 городов Украины, в которых проживают 5 млн человек, могут остаться без горячей воды, поскольку теплокоммунэнерго не в состоянии платить рыночную цену за газ.

А с октября все население может остаться без централизованного отопления, поскольку с 20 мая прекращается обязательство НАК "Нафтогаз" поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по фиксированной цене и без предоплаты.

21 мая 2021 года у Зеленского рассказали, каким будет следующий отопительный сезон.

В начале июня Шмыгаль заявил, что Украина в рамках подготовки к отопительному сезону накопила 16 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, а также 1,4 млн тонн угля.

В Минэнерго к отопительному сезону 2021-2022 года планируют накопить в подземных газохранилищах 19-20 млрд кубометров газа.

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Автор: Дмитрий Шварц