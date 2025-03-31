Рябцев утверждает, что на протяжении многих лет США поддерживали, стимулировали финансовое построение газовых терминалов на побережье Европы.

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев заявил, что не видит интереса американской стороны в запуске газопровода "Северный поток".

"Я не вижу никакого интереса американской стороны в запуске или перезапуске "Северного потока", ни Блумбергов, ни Линчей, ни любых других инвесторов. Они все что угодно могут рассказывать о том, что они рассматривают соответствующие какие-то там варианты, но они точно не будут ничего реального делать, потому что это будет вредить американским национальным интересам", - сказал он в эфире Еспресо.

По его словам, в течение десятков лет США увеличивали добычу газа на своей территории для того, чтобы иметь возможность продавать его по всему миру, а также строили на Атлантическом побережье терминалы по сжижению этого газа.

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Рябцев утверждает, что на протяжении этих лет США поддерживали, стимулировали финансовое построение соответствующих терминалов на побережье Европы для того, чтобы как можно больше европейских государств имели возможность получать их газ. Эксперт добавил:

"Но сейчас кто-то как будто собирается восстановить или возобновлять поставки российского газа, который стоит минимум на треть дешевле, на европейский рынок. И у меня возникает вопрос: а кто, собственно говоря, тогда заплатит за то, что построило американское газовое сообщество? И кто будет выплачивать американским добывающим и транспортным, и логистическим, и всем остальным технологическим компаниям те недополученные прибыли, с которыми они не смогут встретиться из-за гипотетического возобновления поставок российского газа".

Разговоры о перезапуске "Северного потока"

В начале марта СМИ писали, что администрация Трампа работает над планом перезапуска "Северного потока-2", чтобы использовать его как "козырь" за столом мирных переговоров по Украине.

Впоследствии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что они ведут переговоры с США о восстановлении "Северных потоков". В Москве считают, что Вашингтон может заставить Европу вернуться к российскому газу.

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